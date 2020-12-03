Kırklareli'nde karaca avlayan kişiye 6 bin lira ceza
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında bulunan karacayı avlayan kişiye 6 bin 74 lira ceza verildi.
Bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetler köyünde avcı S.Ç'nin otomobilini ormanlık alanda buldu.
Ekipler, yaptığı araştırmada otomobilin yaklaşık 500 metre uzağında öldürülmüş karaca buldu.
S.Ç, 6 bin 74 lira ceza yazıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.