Kırklareli'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hakan Gönül idaresindeki 39 SD 171 plakalı otomobil ile Ali K'nin kullandığı 39 AH 234 plakalı kamyon, D-100 karayolu Evrensekiz kavşağında çarpıştı.
Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gönül, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Gönül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.