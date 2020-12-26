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Aktüel Kırklareli'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
Aktüel

Kırklareli'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-26 11:50:58 -
Kırklareli'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hakan Gönül idaresindeki 39 SD 171 plakalı otomobil ile Ali K'nin kullandığı 39 AH 234 plakalı kamyon, D-100 karayolu Evrensekiz kavşağında çarpıştı.

Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Gönül, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Gönül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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