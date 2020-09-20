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Aktüel Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı
Aktüel

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı

Şüphelilerden 5'ine maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 20 bin 250 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-20 12:06:07 -
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 14 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine bağlı Dereköy köyü ile Vize ilçesine bağlı Kızılağaç ve Balkaya köylerinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 14 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Öte yandan şüphelilerden K.Y, İ.Y, C.B, B.B. ve Y.B'ye sosyal mesafe kuralını ihlal ederek maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 20 bin 250 lira ceza uygulandı.

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