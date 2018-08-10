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Kırklareli’nde kaçak göçmen operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kırklareli merkeze bağlı Dereköy'de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 24 kaçak göçmen yakalanırken 1 kişi de tutuklandı.

10 Ağustos 2018 Cuma 12:25
Kırklareli’nde kaçak göçmen operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler dün saat 03.30 sıralarında Dereköy sınır bölgesinde yol uygulaması esnasında şüpheli bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada araç içinde 24 Pakistan uyruklu şahıs yakalandı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda cep telefonu ve araca el konuldu. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken araç sürücüsü E.K çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 12:25
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