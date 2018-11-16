Kırklareli'nde kaçak avlanan 16 saka kuşu doğaya bırakıldı

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsalda yaptıkları koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yasak olmasına rağmen kurulmuş ağ düzeneği ile yakalanmış ve kafeslere konulmuş 16 saka kuşu ele geçirdi. Ağ düzeneği ile saka kuşlarına el konuldu. Saka kuşları, veteriner hekimlerince sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğaya bırakıldı.