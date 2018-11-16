Kırklareli'nde kaçak avlanan 16 saka kuşu doğaya bırakıldı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde ağ düzeneği ile yakalanmış 16 saka kuşu bulundu. Kuşlar, sağlık kontrolünün ardından doğaya bırakıldı.16 Kasım 2018 Cuma 21:28
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsalda yaptıkları koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yasak olmasına rağmen kurulmuş ağ düzeneği ile yakalanmış ve kafeslere konulmuş 16 saka kuşu ele geçirdi. Ağ düzeneği ile saka kuşlarına el konuldu. Saka kuşları, veteriner hekimlerince sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğaya bırakıldı.
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