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Aktüel Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalanan 3 kişiye "maske" cezası
Aktüel

Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalanan 3 kişiye "maske" cezası

Şüphelilere maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 2 bin 700 lira ceza verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 12:22:23 -
Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalanan 3 kişiye "maske" cezası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 3 kişi, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Düzova köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda U.D, S.A. ve Y.B'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazıda kullanılan dedektör, çapa ve el testeresine el konuldu.

Öte yandan, zanlılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmadıkları gerekçesiyle toplam 2 bin 700 lira ceza uygulandı.

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