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Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

31 Ağustos 2019 Cumartesi 20:23
Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesine bağlı Çiftlikköy köyündeki büyük bir hayvan çiftliğinde yem kıyma makinesinden kaynaklı yangın çıktı.

Yangın saman balyalarına sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Çiftlik görevlileri yüzlerce büyükbaş hayvanın olduğu çiftlikte yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşın hayvanları güvenli alana taşımaya çalışıyor.

Saman balyalarının bulunduğu depolardaki yangın devam ediyor.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 20:23
  1. Çiftlik
  2. Kırklareli
  3. Yangın

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