Kırklareli'nde FETÖ'nün hücre evi "ablası"na 7 yıl 6 ay hapis cezası

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Nursel Özlem E. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Gelen belgelerin okunması ile başlayan duruşmada, sanığın sorumlu olduğu evlerden birinde kalan üniversite öğrencisi A.G, tanık olarak dinlendi.

A.G, ifadesinde, sanığın örgüt içerisinde, evlerden sorumlu "abla" olarak bilindiğini ileri sürdü.

"Ev ablaları"nın evlerde kalan öğrencilerden para topladığını belirten A.G, toplanan paraların evlerden sorumlu Nursel Özlem E'ye teslim ettiğini iddia etti.

Sanığın zaman zaman sorumlu olduğu evleri ziyaret ettiğini aktaran A.G, "Benim kaldığım eve de gelmişti. Bizden sorumlu ev ablasıyla görüşürdü. Örgüt içerisinde bir kişi kendinden üst kişilere büyük saygı gösterirdi. Bu kişi de bizim evimize geldiğinde ev ablası çok saygı gösteriyordu." dedi.

Sanık Nursel Özlem E. de gelen belgelere ve tanık ifadesine karşı yaptığı savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Örgüte ait evlerden sorumlu ablalık yapmadığını iddia eden Nursel Özlem E, hakkında verilen tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Örgütün yurdunda işçi olarak çalıştığını kabul eden Nursel Özlem E, beraatini istedi.

Cumhuriyet Savcısı İbrahim Topaldemir, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın silahlı terör örgütü üyeliği suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı, gelen belgeler, tanık ifadesi ve esas hakkında mütalaaya karşı savunma yaptı.

Bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.