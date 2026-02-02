Kırklareli'nde eğitime "kar" engeli: Üç ilçede okullar tatil edildi!

Kırklareli'nde dondurucu soğuklar ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası Kırklareli Valiliği'nden beklenen tatil haberi geldi.

ÜÇ İLÇEDE OKULLAR TATİL

Valilikten yapılan açıklamaya göre; olumsuz hava koşulları ve yollarda oluşabilecek buzlanma riski sebebiyle Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde 2 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca, Kırklareli il genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için de pazartesi günü tatil ilan edildi.

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

Tatil kararının yanı sıra kamu kurumlarında görevli bazı personeller için de kolaylık sağlandı. Açıklamada; engelli, hamile, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.