  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!" İçişleri Bakanı Yerlikaya istatistikleri paylaştı: İşte trafik kazalarının açık ara birinci nedeni! Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi Buna ‘kuyruğu dik tutmak’ diyorlar! Özgür Özel seçimlerde ikinci olmakla övündü Akit ‘ons altın cahilinin’ maskesini indiriyor! Özgür’den asgari ücret-altın kıyası çakallığı Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’ Mesajlar ifşa oldu: Epstein rezaleti istifa getirdi Türkiye'nin en ucuz suyunu satan belediye başkanı taktiğini açıkladı UNRWA duyurdu: Batı Şeria’da sessiz soykırım! İsrail şiddeti rekor seviyede Trump, kirli geçmişine kılıf arıyor: Epstein dosyasında ‘aklanma’ tiyatrosu
Yerel Kırklareli'nde eğitime "kar" engeli: Üç ilçede okullar tatil edildi!
Yerel

Kırklareli'nde eğitime "kar" engeli: Üç ilçede okullar tatil edildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kırklareli'nde eğitime "kar" engeli: Üç ilçede okullar tatil edildi!

Kırklareli'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Valilik, ayrıca il genelinde taşımalı eğitim yapan öğrenciler ile belirli kamu personeli için de idari izin kararı alındığını duyurdu.

Kırklareli'nde dondurucu soğuklar ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası Kırklareli Valiliği'nden beklenen tatil haberi geldi.

ÜÇ İLÇEDE OKULLAR TATİL

Valilikten yapılan açıklamaya göre; olumsuz hava koşulları ve yollarda oluşabilecek buzlanma riski sebebiyle Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde 2 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca, Kırklareli il genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için de pazartesi günü tatil ilan edildi.

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

Tatil kararının yanı sıra kamu kurumlarında görevli bazı personeller için de kolaylık sağlandı. Açıklamada; engelli, hamile, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

 

Tatil öncesi kritik uyarı: bilgisayarınızı kapatmak yetmez, fişini çekin
Tatil öncesi kritik uyarı: bilgisayarınızı kapatmak yetmez, fişini çekin

Teknoloji

Tatil öncesi kritik uyarı: bilgisayarınızı kapatmak yetmez, fişini çekin

Çorum Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocukları Eğlenceyle Buluşturuyor
Çorum Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocukları Eğlenceyle Buluşturuyor

Aktüel

Çorum Belediyesi Yarıyıl Tatilinde Çocukları Eğlenceyle Buluşturuyor

Yarıyıl tatili uzar mı? İstanbul’da tatil uzayacak mı?
Yarıyıl tatili uzar mı? İstanbul’da tatil uzayacak mı?

Eğitim

Yarıyıl tatili uzar mı? İstanbul’da tatil uzayacak mı?

Öğrenciler ve veliler dikkat! Bu illerde sömestr tatili uzayabilir
Öğrenciler ve veliler dikkat! Bu illerde sömestr tatili uzayabilir

Eğitim

Öğrenciler ve veliler dikkat! Bu illerde sömestr tatili uzayabilir

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi okul var mı?
Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi okul var mı?

Eğitim

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi okul var mı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23