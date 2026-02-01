  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi Trump'ın enerji eşkıyalığı: Kaçırdığı liderin petrolünü dünyaya pazarlıyor! 8 ülkeden ortak İsrail tepkisi! Aralarında Türkiye de var! Epstein çocukları iftira saçıyor! “Afganistan'da kölelik geri geldi” yalanı! Mustafa Armağan ‘İlk kez öğrendim’ diyerek paylaştı! 27 Mayıs darbesinde ‘Osmanlıca’ detayı Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti Alın size Batı medeniyeti! Çaycılıktan memurluğa! Muhittin Böcek’in metresinin jet yükselişi ‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz?
Gündem Akit ‘ons altın cahilinin’ maskesini indiriyor! Özgür’den asgari ücret-altın kıyası çakallığı
Gündem

Akit ‘ons altın cahilinin’ maskesini indiriyor! Özgür’den asgari ücret-altın kıyası çakallığı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Akit ‘ons altın cahilinin’ maskesini indiriyor! Özgür’den asgari ücret-altın kıyası çakallığı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halka yanlış bilgiler vermeye devam ediyor. Özel, dünya genelinde altında yaşanan artışı görmezden gelip asgari ücret ve emekli maaşını altın üzerinden hesaplamaya kalkıyor. Oysa rakamlar öyle demiyor. İşte ayrıntılar…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorum’un Mecitözü ilçesinde açılan Hitit Kültür Merkezi’nin açılış törenine katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Özel, "Emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, şimdi 2 çeyrek altın almaz, asgari ücretli 7 çeyrek altın alıyordu, şimdi 3 çeyrek altın almaz. Çiftçi, 1 kilo buğday satıyordu, 6 kilo mazot alıyordu. Şimdi 1 kilo buğday 1 litre mazotu zor alıyor. Esnaf desen, çiftçide olmayınca, emeklide, emekçide olmayınca esnaf sürünüyor.” dedi.

CHP lideri, bu açıklamalarla kendi seçmenini konselide etmeye çalışsa da gerçek çok ama çok farklı. Özgür Özel, gerek bugün gerekse daha önce yaptığı konuşmalarda halkın alım gücünü altın üzerinden hesaplamaya kalkıyor.

AK Parti iktidarından önce muhalefet partileri ise, iktidar partilerini bu tip hesaplamalarda hep döviz kuru üzerinden eleştirirdi çünkü döviz kurları sürekli artıyordu.

Son yıllarda döviz kurlarındaki artış, halkın alım gücünün altında kaldığı için Özel, gözünü altına çevirdi.  Yaptığı konuşmalarda da “Önceden paranızla daha çok altın alıyordunuz, şimdi daha az altın alabiliyorsunuz” diyor.

İŞTE GERÇEKLER

Oysa gerçekler çok farklı…

2002 yılında 1 onsa tekabül eden 31.1 gram altın 279 dolarken, şimdi ons altın 5000 bin dolar. Yani altın Türkiye’de değil dünya genelinde 18 kat çıkmış.

Altının dünyada 18 kat değer kazandığını görmezden gelen veya bilmeyen Özgür Özel algı yaparak sanki Türk insanının alım gücünün düştüğü yalanını uyduruyor. Oysa asgari ücret ve emekli maaşı 2002 ile kıyaslandığında dolar bazlı olarak yükselmiş durumda.

2002-2026 KIYASLAMASI

Örneğin AK parti iktidara gelmeden önce 2002 yılında asgari ücret 163.563.536 TL idi dolar karşılığı ise 112 dolardı. Bugün asgari ücret 28.075,50 TL, dolar karışlığı ise 655 dolar oldu. Yani 6 kat artmış durumda.

2002 yılında en düşük emekli maaşı 257.000.000 TL idi dolar karşılığı ise 175.5 dolardı. Bugün en düşük emekli maaşı 20.000,00 TL, dolar karşılığı ise 460 dolar oldu. Yani 3 kata yakın artmış durumda.

Dünya genelinde yaşanan kaoslar nedeniyle gerek halk gerekse devletler en sağlam yatırım olan altına yöneldi. Son yıllarda bütün ülkeler artık altın stoklarını daha çok artırmaya başladı. Bu gelişmeler dolayısıyla altının fiyatı son yıllarda daha çok artmaya başladı.

Yani bugün yaşanan altındaki artış sadece Türkiye’ye has bir şey değil, bütün dünya genelinde yaşanan bir durum.

Geçmiş ile kıyaslandığında dünyanın bütün ülkelerindeki vatandaşlar altın için daha fazla para harcamak durumda kaldı.

Örneğin bir ABD’Lİ 100 dolar ile 2002 yılında 11 gr altın alabilirken, bugün 0,65 gr altın alabiliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

BAYBURT SEVDALISI

Özgürözelkonuşdukca batıyor

ABDULCEBBAR

DÜNYA GENELİNDE ARTIŞ DOĞRU. AMA TÜRKİYE GİBİ AŞIRI FAHİŞ BİR ÜLKE YOKTUR. BUNUDA KABUL EDELİM. GELELİM ÖZGÜR ÖZELİN AÇIKLAMALARINA ; BU ADAM HIRSIZ EKOYLA ÇALINAN PARALARA GIYABEN ORTAK OLDUĞU İÇİN KAFA KALMAMIŞTIR. ÇÜNKÜ BİR GÜN İSMİNİN AÇIKLANACAĞI KORKUSU YAŞAMAKTADIR. YAHUDİLERE UŞAKLIK YAPIP TÜRKİYEYİ ŞİKAYET ETTİ. BİR SONUÇ ALAMADI. AVRUPAYA GÖRÜŞMEYE GİTTİ KİMSE ADAM YERİNE KOYUP 5 DAKİKALIK BİR GÖRÜŞME DAHİ YAPMADI ? KISACASI YAHUDİLERİN UŞAĞI OLARAK UZAKTAN KIMANDALI BİR ROBOTLA FARKI YOKTUR ? KİMSE ADAM YERİNE KOYMUYOR ? ŞİMDİDE < ŞAPKA > TAKARAK DEDESİNİ HATIRLATIYOR ? YARIN < EŞARP > TAKARAK MİLLETİN ÖNÜNE ÇIKARSA ŞAŞIRMAYIN ?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23