Akit ‘ons altın cahilinin’ maskesini indiriyor! Özgür’den asgari ücret-altın kıyası çakallığı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çorum’un Mecitözü ilçesinde açılan Hitit Kültür Merkezi’nin açılış törenine katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Özel, "Emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, şimdi 2 çeyrek altın almaz, asgari ücretli 7 çeyrek altın alıyordu, şimdi 3 çeyrek altın almaz. Çiftçi, 1 kilo buğday satıyordu, 6 kilo mazot alıyordu. Şimdi 1 kilo buğday 1 litre mazotu zor alıyor. Esnaf desen, çiftçide olmayınca, emeklide, emekçide olmayınca esnaf sürünüyor.” dedi.

CHP lideri, bu açıklamalarla kendi seçmenini konselide etmeye çalışsa da gerçek çok ama çok farklı. Özgür Özel, gerek bugün gerekse daha önce yaptığı konuşmalarda halkın alım gücünü altın üzerinden hesaplamaya kalkıyor.

AK Parti iktidarından önce muhalefet partileri ise, iktidar partilerini bu tip hesaplamalarda hep döviz kuru üzerinden eleştirirdi çünkü döviz kurları sürekli artıyordu.

Son yıllarda döviz kurlarındaki artış, halkın alım gücünün altında kaldığı için Özel, gözünü altına çevirdi. Yaptığı konuşmalarda da “Önceden paranızla daha çok altın alıyordunuz, şimdi daha az altın alabiliyorsunuz” diyor.

İŞTE GERÇEKLER

Oysa gerçekler çok farklı…

2002 yılında 1 onsa tekabül eden 31.1 gram altın 279 dolarken, şimdi ons altın 5000 bin dolar. Yani altın Türkiye’de değil dünya genelinde 18 kat çıkmış.

Altının dünyada 18 kat değer kazandığını görmezden gelen veya bilmeyen Özgür Özel algı yaparak sanki Türk insanının alım gücünün düştüğü yalanını uyduruyor. Oysa asgari ücret ve emekli maaşı 2002 ile kıyaslandığında dolar bazlı olarak yükselmiş durumda.

2002-2026 KIYASLAMASI

Örneğin AK parti iktidara gelmeden önce 2002 yılında asgari ücret 163.563.536 TL idi dolar karşılığı ise 112 dolardı. Bugün asgari ücret 28.075,50 TL, dolar karışlığı ise 655 dolar oldu. Yani 6 kat artmış durumda.

2002 yılında en düşük emekli maaşı 257.000.000 TL idi dolar karşılığı ise 175.5 dolardı. Bugün en düşük emekli maaşı 20.000,00 TL, dolar karşılığı ise 460 dolar oldu. Yani 3 kata yakın artmış durumda.

Dünya genelinde yaşanan kaoslar nedeniyle gerek halk gerekse devletler en sağlam yatırım olan altına yöneldi. Son yıllarda bütün ülkeler artık altın stoklarını daha çok artırmaya başladı. Bu gelişmeler dolayısıyla altının fiyatı son yıllarda daha çok artmaya başladı.

Yani bugün yaşanan altındaki artış sadece Türkiye’ye has bir şey değil, bütün dünya genelinde yaşanan bir durum.

Geçmiş ile kıyaslandığında dünyanın bütün ülkelerindeki vatandaşlar altın için daha fazla para harcamak durumda kaldı.

Örneğin bir ABD’Lİ 100 dolar ile 2002 yılında 11 gr altın alabilirken, bugün 0,65 gr altın alabiliyor.