Buna ‘kuyruğu dik tutmak’ diyorlar! Özgür Özel seçimlerde ikinci olmakla övündü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Çorum il merkezindeki Abide Meydanında gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı mitingde vatandaşlara seslendi.

"Siyasetçinin demokrat olduğu, seçimi kazandığı akşam belli olmaz" diyen Özel, "Biz demokrasi fikrine inanmış insanlarız. Kazanırsak gelir yönetiriz. Kaybedersek çekiliriz. Millet kimi istiyorsa ona saygı duyarız.” dedi.

Özel konuşmasına şöyle devam etti:

Türkiye’ye Cumhuriyeti getiren, sonra çok partili rejimi, sandığı getiren, milletin verdiği göreve razı olan, icabında 47 yıl ikinci parti kalan ama millete saygısını kaybetmeyen siyasetin adı Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

Ana muhalefet partisinin lideri Özgür Özel, yaptığı bu açıklama ile CHP’nin ikinci olmasını ile adeta övündü.