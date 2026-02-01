  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi Trump'ın enerji eşkıyalığı: Kaçırdığı liderin petrolünü dünyaya pazarlıyor! 8 ülkeden ortak İsrail tepkisi! Aralarında Türkiye de var! Epstein çocukları iftira saçıyor! “Afganistan'da kölelik geri geldi” yalanı! Mustafa Armağan ‘İlk kez öğrendim’ diyerek paylaştı! 27 Mayıs darbesinde ‘Osmanlıca’ detayı Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti Alın size Batı medeniyeti! Çaycılıktan memurluğa! Muhittin Böcek’in metresinin jet yükselişi ‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz?
Gündem Buna ‘kuyruğu dik tutmak’ diyorlar! Özgür Özel seçimlerde ikinci olmakla övündü
Gündem

Buna ‘kuyruğu dik tutmak’ diyorlar! Özgür Özel seçimlerde ikinci olmakla övündü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Buna ‘kuyruğu dik tutmak’ diyorlar! Özgür Özel seçimlerde ikinci olmakla övündü

Tek partili dönem dışında girdiği bütün seçimleri kaybeden ve iktidar yüzü göremeyen CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye’ye Cumhuriyeti getiren, sonra çok partili rejimi, sandığı getiren, milletin verdiği göreve razı olan, icabında 47 yıl ikinci parti kalan ama millete saygısını kaybetmeyen siyasetin adı Cumhuriyet Halk Partisi’dir" dedi. Özel bu açıklama ile CHP’nin ikinci olmasını ile adeta övündü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Çorum il merkezindeki Abide Meydanında gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı mitingde vatandaşlara seslendi.

"Siyasetçinin demokrat olduğu, seçimi kazandığı akşam belli olmaz" diyen Özel, "Biz demokrasi fikrine inanmış insanlarız. Kazanırsak gelir yönetiriz. Kaybedersek çekiliriz. Millet kimi istiyorsa ona saygı duyarız.” dedi.

Özel konuşmasına şöyle devam etti:

Türkiye’ye Cumhuriyeti getiren, sonra çok partili rejimi, sandığı getiren, milletin verdiği göreve razı olan, icabında 47 yıl ikinci parti kalan ama millete saygısını kaybetmeyen siyasetin adı Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

Ana muhalefet partisinin lideri Özgür Özel, yaptığı bu açıklama ile CHP’nin ikinci olmasını ile adeta övündü.

Önce gölgenden kurtul Özgür!
Önce gölgenden kurtul Özgür!

Gündem

Önce gölgenden kurtul Özgür!

Özgür Özel'den şeffaflık nutukları, DEM ile kapalı kapılar ardında gizli pazarlık!
Özgür Özel'den şeffaflık nutukları, DEM ile kapalı kapılar ardında gizli pazarlık!

Gündem

Özgür Özel'den şeffaflık nutukları, DEM ile kapalı kapılar ardında gizli pazarlık!

Akit ‘ons altın cahilinin’ maskesini indiriyor! Özgür’den asgari ücret-altın kıyası çakallığı
Akit ‘ons altın cahilinin’ maskesini indiriyor! Özgür’den asgari ücret-altın kıyası çakallığı

Gündem

Akit ‘ons altın cahilinin’ maskesini indiriyor! Özgür’den asgari ücret-altın kıyası çakallığı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23