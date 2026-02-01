  • İSTANBUL
Kadın - Aile
Yeniakit Publisher
Yarım asırlık temizlik sırrı... Tıkanan giderleri saniyeler içerisinde açıyor!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Yarım asırlık temizlik sırrı... Tıkanan giderleri saniyeler içerisinde açıyor!

Mutfak lavabolarındaki o inatçı tıkanıklığın çözümü için o metot çok farklı bir şekilde bizleri rahatlatacak...

#1
Foto - Yarım asırlık temizlik sırrı... Tıkanan giderleri saniyeler içerisinde açıyor!

Eğer bu sorunla karşı karşıya kaldıysanız, endişelenmenize gerek yok. Çünkü elinizin altında gizlenen bu yöntem ile gider tıkanıklığını anında ortadan kaldırabileceksiniz. İşte detaylar…

#2
Foto - Yarım asırlık temizlik sırrı... Tıkanan giderleri saniyeler içerisinde açıyor!

Tam bulaşıkları yıkarken lavabonuzun içerisinde biriken su manzarasıyla mı karşılaştınız? Musluğu açtığınızda suyun süzülüp gitmek yerine lavaboda hapsolup yükselmeye başlaması, mutfaktaki gizli bir tehlikenin; yani tıkanan giderlerin en net habercisidir.

#3
Foto - Yarım asırlık temizlik sırrı... Tıkanan giderleri saniyeler içerisinde açıyor!

Mutfaktaki tüm işlerinizi bir anda durma noktasına getiren bu tıkanıklıklar, ilk bakışta içinden çıkılmaz bir sorun gibi görünebilir. Ancak endişelenmenize hiç gerek yok; hayatı zorlaştıran bu inatçı gider tıkanıklıklarından kurtulmak ve mutfağınıza eski düzenini kazandırmak aslında sandığınızdan çok daha pratik.

#4
Foto - Yarım asırlık temizlik sırrı... Tıkanan giderleri saniyeler içerisinde açıyor!

Tek ihtiyacınız olan mutfakta sıklıkla kullandığınız ve elinizin altında saklı olan o malzemeden geçiyor…

#5
Foto - Yarım asırlık temizlik sırrı... Tıkanan giderleri saniyeler içerisinde açıyor!

Mutfak lavabosundaki suların yavaş aktığını, gidelerinizden kötü kokular geldiğini gözlemlediyseniz, borularınıza zarar verebilecek kimyasal ürünlere başvurmadan bu durumdan kurtulabilirsiniz.

#6
Foto - Yarım asırlık temizlik sırrı... Tıkanan giderleri saniyeler içerisinde açıyor!

Temizlik uzmanlarına göre, bulaşıkları yıkarken kullandığımız bulaşık deterjanı, tıkalı gider sorununu ortadan kaldırmak için oldukça faydalı olabileceğini söylüyor.

#7
Foto - Yarım asırlık temizlik sırrı... Tıkanan giderleri saniyeler içerisinde açıyor!

Bulaşık deterjanını doğrudan gider deliğinden aşağı dökmek, yavaş akan lavaboların tıkanıklığını açma ve yağını giderme sorununu ortadan kaldırabilir.

#8
Foto - Yarım asırlık temizlik sırrı... Tıkanan giderleri saniyeler içerisinde açıyor!

Yemek artıkları, saç, sabun ve kirin her gün aktığı bu giderlerde, zamanla birikmeler meydana gelerek mutfak veya banyolarınızda çeşitli sorunlara neden olur.

#9
Foto - Yarım asırlık temizlik sırrı... Tıkanan giderleri saniyeler içerisinde açıyor!

Bulaşık deterjanı yağ çözücü bileşenler içerdiğinden, lavabo giderlerindeki bu yağ birikintilerini parçalamak konusunda oldukça faydalıdır.

#10
Foto - Yarım asırlık temizlik sırrı... Tıkanan giderleri saniyeler içerisinde açıyor!

Kaynatmış olduğunuz yarım tencere suyun içerisinde 2 yemek kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin ve bunu yavaşça lavaboya dökün.

#11
Foto - Yarım asırlık temizlik sırrı... Tıkanan giderleri saniyeler içerisinde açıyor!

Temizlik uzmanları; sirke, karbonat ve sıcak su üçlüsünün birlikte uygulandığında yağı erittiğini, sabun kalıntılarını ve birikintiyi yumuşattığını vurgulayarak tıkanan lavaboları birkaç dakika içerisinde açtığını belirtiyor.

#12
Foto - Yarım asırlık temizlik sırrı... Tıkanan giderleri saniyeler içerisinde açıyor!

Yarım su bardağı kabartma tozunu ve bir su bardağı beyaz sirkeyi lavaboya döküp yaklaşık 10-15 dakika boyunca köpürmesini bekleyin. Ardından son dokunuş olarak lavaboyu sıcak suyla durulayın. Temizlik uzmanları, evde daha ferah bir hissin tadını çıkarmak için bunu ayda bir kez yapmayı öneriyor.

#13
Foto - Yarım asırlık temizlik sırrı... Tıkanan giderleri saniyeler içerisinde açıyor!

Genellikle içecekleri soğutmak amacıyla kullanılan buz küpleri, mutfak giderlerini temizlemek konusunda da şaşırtıcı bir etkiye sahip. En kötü kalıntıdan en hafifine kadar tüm sorunu buz küpleriyle ortadan kaldırmak için lavabo giderine bir miktar buz küpü doldurun. Buzları yerleştirdikten sonra birkaç saniye bekleyip sıcak suyu açabilirsiniz. Böylece sıcak su, buzu eritirken borularda türbülans oluşturarak biriken tortuların temizlenmesini sağlar.

