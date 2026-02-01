Eklem sağlığında 'Kitosan' dönemi: Kıkırdak onarımına doğal destek! Tek tek sıraladı...

İlerleyen yaşla birlikte artan diz, kalça ve diğer eklem problemleri yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürüyor. Kireçlenme (osteoartrit) ve kıkırdak hasarlarında geleneksel tedavilere ek olarak, bilim dünyası doğal ve onarıcı (rejeneratif) destekler üzerinde yoğunlaşıyor. Bu alanda öne çıkan maddelerden biri de kabuklu deniz hayvanlarından elde edilen bir biyopolimer olan kitosan.