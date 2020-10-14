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Aktüel Kırklareli'nde çevreyi kirletenler güvenlik kameralarından tespit edilecek
Aktüel

Kırklareli'nde çevreyi kirletenler güvenlik kameralarından tespit edilecek

Vali Osman Bilgin: - "Jandarma ve polis ekipleri artık doğayı kirletenleri güvenlik kameralarından tespit edecek. Doğayı kim kirletiyorsa onu bulacağız ve cezalandıracağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:21:10 -
Kırklareli'nde çevreyi kirletenler güvenlik kameralarından tespit edilecek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde güvenlik kameralarından çevreyi kirlettikleri tespit edilenler hakkında ceza uygulanacak.

Vali Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde otoban gişelerine yakın bir alana atılan atıkların kaldırılma çalışmalarını yerinde inceledi.

İnceleme sonrası, AA muhabirine açıklamada bulunan Vali Bilgin, korunmayan çevrenin karşılığını olumsuz olarak verdiğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı temizliğin en önemli etken olduğuna dikkati çeken Bilgin, "Bugün maalesef farklı farklı dönemlerde derelerin kirletildiğini, doğanın vatandaşlarımız tarafından sürekli kirletildiğini görüyoruz. Buna karşı topyekun mücadele vermeliyiz. Bir kamu kurumunun veya tüm kamu kurum kuruluşlarının mücadelesi ile olacak bir şey değil. Herkesin mücadele etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Çevreyi kirletenlere karşı devletin tüm kurumlarının teyakkuzda olduğunu vurgulayan Bilgin, bu konuda ciddi çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Doğanın artık daha temiz ve güzel olması için var güçleriyle gayret göstereceklerini anlatan Bilgin, şöyle devam etti:

"İlimizde çevre temizliği seferberliği başlattık. Jandarma ve polis ekipleri artık doğayı kirletenleri güvenlik kameralarından tespit edecek. Doğayı kim kirletiyorsa onu bulacağız ve cezalandıracağız. Bizim görevimiz kötü görüntüyü ortadan kaldırmak, en önemlisi de o kötü görüntünün oluşmasını engellemek. İlimizde hafriyat alanları belirledik, vatandaşlarımız hafriyatlarını veya çöplerini belirlenen alanlara bıraksınlar. İnsanlar atıklarını gelişigüzel atmamalı."

Vali Bilgin, kentte yoğun "tabela kirliliği" olduğuna da işaret ederek, bunun önüne geçileceğini aktardı.


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