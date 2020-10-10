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Yerel Kırklareli'nde caminin alemleri çalındı
Yerel

Kırklareli'nde caminin alemleri çalındı

Kırklareli'nde hırsızların üçüncü kez girdiği caminin 7 alemi çalındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 09:22:00 -
Kırklareli'nde caminin alemleri çalındı

Akalar Mahallesi'nde Kemal Canlı Camisi'nin alemlerinin kırık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Ekipler tarafından camide inceleme yapıldı.

Kemal Canlı Cami Dernek Başkanı Cemalettin Büyükbattal, AA muhabirine, camideki 7 alemin kırılarak çalındığını söyledi.

Daha önce de caminin çeşmelerinin çalındığını belirten Büyükbattal, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi. 

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