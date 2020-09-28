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Aktüel Kırklareli'nde bir köye 80 güneş paneli konuldu
Aktüel

Kırklareli'nde bir köye 80 güneş paneli konuldu

Ovacık Köyü Muhtarı İlyas Tokatlı: - "Köyün içme suyu ve tarımsal faaliyetleri için harcanan elektrik enerjisi, bu panellerden karşılanacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:22:58 -
Kırklareli'nde bir köye 80 güneş paneli konuldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık köyüne, içme suyu ve bahçe sulama sistemlerinin elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla 80 güneş paneli yerleştirildi.

İl Özel İdaresinin desteği ve muhtarlık bütçesiyle köyün girişine yerleştirilen güneş panellerinden elektrik üretilecek.

Ovacık Köyü Muhtarı İlyas Tokatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde güneş panelleri ile elektrik tasarrufu sağlanacağını söyledi.

Bu sayede köylünün masraflarının da düşeceğini belirten Tokatlı, şöyle konuştu:

"Köyün içme suyu ve tarımsal faaliyetleri için harcanan elektrik enerjisi, bu panellerden karşılanacak. Su parası toplamakta ve ödemekte sorunlarla karşılaşıyorduk. Daha az enerji tüketip, elektriğin köyümüze maliyetini azaltmak için bu tesisi kurduk. Tahminimizce yıl bazında yüzde 60 gibi bir kazancımız olacak. Yatırım maliyeti yaklaşık 145 bin lira oldu. 34 dönümlük meyve bahçesindeki yaklaşık 900 fidan da güneşten elde edilecek enerji ile sulanacak."

Tokatlı, güneş panellerini gören diğer köy muhtarlarının da bu sisteme geçmek istediğini dile getirdi.


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