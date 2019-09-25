0553 313 94 23

Kırklareli'nde 47 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:31
Kırklareli'nde 47 kaçak göçmen yakalandı

Jandarma ekiplerince, Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkmaya hazırlanan 3 grup tespit edildi.

Ekipler Pakistan, Afganistan ve İran uyruklu 47 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. 

Yasa dışı geçişe organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:31
  1. Jandarma ekipleri
  2. Demirköy
  3. Kofçaz ilçeleri
  4. Bulgaristan
  5. Dereköy Sınır Kapısı
  6. Pakistan
  7. Afganistan
  8. İran uyruklu
  9. düzensiz göçmenler
  10. İl Göç İdaresi Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnternet bankacılığı kullananlar dikkat! Yargıtay...
    1. İnternet bankacılığı kullananlar..
    2. Ağar açıkladı! Adana saldırısı ne..
    3. Numan Kurtulmuş’tan IMF çıkışı!
    4. Polislerimiz ölümden döndü! Kayyımları..
    5. Başkan Erdoğan’ın sözleri Netanyahu’ya..
    6. Kurtulmuş: Kemal Derviş dönemi Türkiye..
    7. Ünal Karaman'ın koltuğu sallanıyor
    8. Putin ile Maduro, Rusya'da bir araya..
    9. Gaziantep'te iki aile arasında kavga!..
    10. Bartın’da doktor kıyafeti giyen..
    11. Van Gölü'nde görüntülendi: Dünyanın...
    12. Erdoğan'ın İsrail sözlerine..
    13. İmam hatipli öğrenciler, Milli Eğitim..
    14. Türkiye düşmanlığı ile nam salan..
    15. İstanbul’da hava durumu! İstanbul'da..
    16. Kırklareli'nde 47 kaçak göçmen yakalandı
    17. Süleyman Usta 78 yıldır zamana ayar..
    18. Gül'den, Adana'daki saldırıya ilişkin..
    19. İYİ Parti'de şok! Lüleburgaz İlçe..
    20. Akşener’in anketi MHP’yi kızdırdı
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    İlişkiler iyice gerilecek! Rusya'dan ABD'ye nota
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Sisi'ye büyük şok! Mısır ordusu halkı sokağa çağırdı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Uzman isim bir hafta önce 'Silivri' deyip uyarmıştı! Şimdi de o şehir için deprem uyarısı yaptı
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Kilosunu 5 bin TL'den satıyorlar
    Cami inşaatında ölüm!
    Cami inşaatında ölüm!

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2019
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...
    Samsung'dan Note 10 kampanyası başlattı! 7250 TL'ye kadar indirim...
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu
    İnsanlık ona bu kadar yeri layık gördü! 40 yıl mağarada yaşayan adamın hayatı tezlere konu oldu