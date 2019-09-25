Kırklareli'nde 47 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince, Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yurt dışına çıkmaya hazırlanan 3 grup tespit edildi. Ekipler Pakistan, Afganistan ve İran uyruklu 47 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Yasa dışı geçişe organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.