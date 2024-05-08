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Yerel Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-05-08 15:06:00 -
Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde durdurulan kamyonetin kasasında 36 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alındı.

Kırklareli'nde durdurulan kamyonetin kasasında 36 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doğu Mahallesi Çağlayan Kavşağı'nda şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken düzensiz göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü.

Sürücünün emniyette işlemleri devam ediyor. (İLKHA)
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