Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde durdurulan kamyonetin kasasında 36 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alındı.
Kırklareli'nde durdurulan kamyonetin kasasında 36 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doğu Mahallesi Çağlayan Kavşağı'nda şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken düzensiz göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü.
Sürücünün emniyette işlemleri devam ediyor. (İLKHA)
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