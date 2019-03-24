Kırklareli'nde 26 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yurt dışına çıkmak isteyen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli’nde Babaeski kent merkezi ve Taşköprü köyünde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubun olduğu ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 26 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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