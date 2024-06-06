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Yerel Kırklareli'nde 215 şüpheli yakalandı
Yerel

Kırklareli'nde 215 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-06 14:56:00 -
Kırklareli'nde 215 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 87'si hükümlü 215 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 87'si hükümlü 215 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan şahıslara yönelik denetim yaptı.

Bu kapsamda haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 215 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 87'si adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salı verildi. (İLKHA)
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