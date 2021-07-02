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Gündem Kırklareli'nde 21 yabancı uyruklu yakalandı
Gündem

Kırklareli'nde 21 yabancı uyruklu yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 21 yabancı uyruklunun yakalandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 09:59:00 -
Kırklareli'nde 21 yabancı uyruklu yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 21 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar ve Tastepe köylerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 21 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.​​​​​​​

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