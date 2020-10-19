Kırklareli'den ülkeye giriş yapan İsviçreli turist aile bisikletle İstanbul'u gezecek

KIRKLARELİ (AA) - İsviçre'den gelerek Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan turist aile, bisikletle İstanbul'u gezmek istiyor.

İsviçre'nin Lozan kentinden İstanbul'a gelmek için 7 yaşındaki ikiz çocukları Alice ve Margaux'la yola çıkan emekli öğretmen Leila (45) ile mühendis Marc Servajan'ın (54) Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Gezgin aile burada Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi'nin konuğu oldu.

Leila Servajan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bisikletle İstanbul'a yolculuk yapma hayalini kurduklarını söyledi.

Bisikletleriyle Türkiye'nin güzelliklerini gezeceklerini ifade eden Servajan, Türkiye'nin güzelliklerine hayran olduklarını vurguladı.

Türkiye'deki turlarının 1 ay süreceğini anlatan Servajan, "Bisikletle gezmeye eşimle birlikte başladık. Çocuklar henüz dünyaya gelmemişti. Çocuklarımız dünyaya gelince de bisikletle dünyayı gezme deneyimimizi onlarla paylaştık. Şimdi ise ailecek bisikletlerimiz ile Türkiye'ye geldik. Türkiye'ye hayranız. Buna bizim karşımıza çıkan güzel insanlar etki etti." dedi.

- "Gezginlerden Türkiye hakkında çok iyi şeyler duyduk"

Yola çıkmadan önce Türkiye ve Türk misafirperverliği hakkında olumlu sözler duyduklarını anlatan Servajan şöyle devam etti:

"Gezginlerden Türkiye hakkında çok iyi şeyler duyduk. Onlar bize Türkiye'yle ilgili çok iyi anılar anlattılar. Biz de şu anda bu güzel anıları Türkiye'de yaşıyoruz.

Sınırı geçtikten sonra ilk köye geldik. Dereköy'de bizi ilk gördükleri anda çay ikram ettiler. Biz buna çok şaşırdık. Başka da söyleyecek bir şey yok. Anlatılan Türk misafirperverliği gerçekmiş."

