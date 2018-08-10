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Kırklareli'de vahşet: Teyzesini kazmayla öldürdü

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde teyzesi Nuriye Yasak'ı bıçakla yaralayıp başına kazmayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Önder Uysal çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Önder Uysal'ın ifadesinde, teyzesini gürültü yaptığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

10 Ağustos 2018 Cuma 14:26
Kırklareli'de vahşet: Teyzesini kazmayla öldürdü

Kırklareli'de önceki gece Kavaklı beldesinde meydana geldi. İki katlı müstakil evin üst katında oturan Önder Uysal, alt katta yalnız yaşayan teyzesi Nuriye Yasak ile bahçede tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Önder Uysal, teyzesi Nuriye Yasak'ı bıçakla yaraladı, ardından da eline geçirdiği kazmayla başına vurarak öldürdü. Önder Uysal, jandarmayı arayıp teyzesini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, Uysal'ı gözaltına aldı.

Önder Uysal ifadesinde teyzesi Yasak ile aralarında husumet olduğunu, olay günü de evde gürültü yaptığı için kavga ettiklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Önder Uysal, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Kırklareli Kapalı Cezaevi'ne kondu

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 14:26
  1. Kırklareli
  2. Nuriye Yasak
  3. Önder Uysal

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