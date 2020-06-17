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Ekonomi

Kırklareli’de dolunun vurduğu tarlalarda inceleme yapıldı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli dolu ve sağanak yağışın ardından ekili arazilerde hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:31:46 -
Kırklareli’de dolunun vurduğu tarlalarda inceleme yapıldı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli dolu ve sağanak yağışın ardından ekili arazilerde hasar tespit çalışmaları yapıldı.


Yılın bu mevsiminde gerçekleşen dolu ve sağanak yağışın Pınarhisar ilçesinde hasat zamanı yaklaşan hububat ürünlerine, bağ, bahçe ve sebzelere, ayçiçeğine etkilerini belirlemek amacıyla Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçeye bağlı köylerde zarar tespit çalışmaları gerçekleştirdi. Dolunun ilçe merkezinde ayçiçeği yapraklarında yer yer hasara yol açtığı görüldü. Pınarhisar ilçesi Akören köyünde ekili makarnalık buğday tarlalarında ise yatmalar olduğu belirlendi. Ancak ilçede ürün veriminde ciddi azalmaya neden olacak çok büyük kayıplar yaşanmadığı belirtildi.


Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Zarar ziyan tespiti amacıyla her an üreticilerimizle irtibat halinde, yağış durumları takip edilmektedir” denildi.

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