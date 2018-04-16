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Kırklareli'de baba oğlunu tüfekle vurdu

Kırklareli'de tartıştığı oğlunu önce av tüfeği ile  vuran daha sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia  edilen baba gözaltına alındı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:31
Kırklareli'de baba oğlunu tüfekle vurdu

Pınarhisar ilçesine bağlı Evciler köyünde yaşayan  baba E. Y. (61) ile oğlu U.Y. (35) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma  çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba E. Y. ruhsatsız av tüfeği ile oğluna  ateş ettikten sonra, yaralanan oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden 6 kez  bıçakladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma  ekiplerine eve girmemesi için bir süre direnen baba gözaltına alınırken, sağlık  ekipleri U.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından U.Y'nin cenazesi  Pınarhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 17:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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