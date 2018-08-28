Kırklareli'de ayçiçeği tarlalarında 165 bin kök Hint keneviri bulundu
Kırklareli'de düzenlenen operasyonda, ayçiçeği ekili tarlaların iç bölümünde 165 bin 543 kök Hint keneviri ele geçirildi.28 Ağustos 2018 Salı 17:34
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesinin Nadırlı köyünde E.A., S.S.Ö., İ.K., İ.G. ve N.D.'nin ayçiçeği ekili tarlalarında aynı zamanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, çevresi ayçiçeği ekili tarlaların iç kısımlarında Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.
Ekiplerin tarlalarda yaptığı çalışmada, 165 bin 543 kök Hint keneviri sökülerek imha edildi.
Ayçiçeği tarlalarının sahibi 5 kişi gözaltına alındı.
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