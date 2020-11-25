  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırklareli'de 7 sığınmacı yakalandı
Aktüel

Kırklareli'de 7 sığınmacı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:24:39 -
Kırklareli'de 7 sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de yakalanan 7 sığınmacı, Bulgar polisince darbedilerek Türkiye'ye gönderildiklerini ileri sürdü.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyünde BOTAŞ Ana Ölçüm İstasyonu'na gelen sığınmacılar yardım talebinde bulundu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, Afganistan uyruklu 7 sığınmacıyı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sığınmacılar, ifadelerinde sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedildikten sonra değerli eşyalarının alındığını ve Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemlerinin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında açıklamalarıyla tepki çeken Bülent Arınç’la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
Gündem

Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Yıkıcı proje devrede! ABD’den dikkat çeken Türkiye hamlesi
Gündem

Yıkıcı proje devrede! ABD’den dikkat çeken Türkiye hamlesi

CHP'li Ünal Çeviköz'ün 'demokrasi' dilendiği ABD, bu yıl da sözde sivil toplum kuruluşlarına fon dağıtacak. Yıkıcılık stratejisinin Türkiye..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay