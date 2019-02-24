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Kırklareli yarın okullar tatil mi Kırklareli valiliği okullar tatil mi 25 Şubat Pazartesi

Kırklareli kar tatili olacak mı? Kırklareli Valiliği son dakika yarın okullar tatil edildi mi? Sorusuna cevap verdi mi? Tekirdağ’da okulların tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 25 Şubat’ta kar tatili olan iller arasında Tekirdağ’ın yer alıp almadığı merak ediliyor. Kar yağışı Trakya Bölgesinde etkisini sürdürürken, Kırklareli valiliği okullar tatil mi 25 Şubat Pazartesi. İşte detaylar…

24 Şubat 2019 Pazar 17:25
Kırklareli yarın okullar tatil mi Kırklareli valiliği okullar tatil mi 25 Şubat Pazartesi

Kırklareli kar tatili olacak mı? Kırklareli Valiliği son dakika yarın okullar tatil edildi mi? Sorusuna cevap verdi mi? Tekirdağ’da okulların tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 25 Şubat’ta kar tatili olan iller arasında Tekirdağ’ın yer alıp almadığı merak ediliyor. Kar yağışı Trakya Bölgesinde etkisini sürdürürken, Kırklareli valiliği okullar tatil mi 25 Şubat Pazartesi. İşte detaylar…

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkili olduğu Kırklareli'nde, kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde, kar yağışı iki gündür zaman zaman tipi şeklinde devam ediyor.

Kar kalınlığı Demirköy'de 35, Kofçaz'da 20, Bulgaristan'a ulaşım sağlanan Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 15 santimetre olarak ölçüldü. Bölgede kar yağışı ve tipi nedeniyle ise birçok araç yolda kaldı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Demirköy ile Kofçaz ilçelerine bağlı 27 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Kırklareli’nde, kar yağışının akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Trakya'da kar yağışı iki gündür etkili oluyor ve birçok ilde ulaşım kar yüzünden aksadı. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde valilik açıklamaları bekleniyor.

 

Kırklareli Valiliği yarın okulları tatil ilan etti mi?

Kırklareli Valiliği, Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullarda ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle  25 Şubat 2019 pazartesi günü Demirköy ilçemizdeki Milli Eğitim Müdürlüğü´ne bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1  gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir” denildi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 17:25
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