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Aktüel

Kırklareli Valisi Bilgin: "Şehitler tepesi boş kalmayacak"

Yeniakit Publisher
2020-05-24 15:19:04 -
Kırklareli Valisi Bilgin: "Şehitler tepesi boş kalmayacak"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kentteki şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Vali Bilgin'in Kırklareli Şehitliği'ni ziyaretinde, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından dua okundu.

Bilgin, kabirlere karanfil bıraktıktan sonra yaptığı açıklamada, buruk da olsa bayram sevincinin yaşandığını söyledi.

Huzur ve sevinç kaynağı olan bayramlarda şehitlerin hiçbir zaman unutulmadığını vurgulayan Bilgin, şöyle konuştu:

"Tüm şehit ailelerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Bizler burada görev yapabiliyorsak, sizler yapabiliyorsanız, aziz şehitlerimiz sayesindedir. Allah onlardan razı olsun. Buradan bir kez daha sesleniyorum; şehitler tepesi boş kalmayacak. Ezanların susmaması, bayrakların inmemesi için bu topraklarda tarihten beri gelen her şeyi en net bir şekilde görebilmekteyiz."

Vali Bilgin ardından şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

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