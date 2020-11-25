Kırklareli Valisi Bilgin kadına şiddete karşı farkındalık amacıyla pazar yerinde "turuncu maske" dağıttı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara turuncu maske dağıttı.

Vali Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ve Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı kurum müdürleri kapalı pazar yerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Daha sonra Vali Bilgin ve beraberindekiler vatandaşlara turuncu maske dağıtarak, İçişleri Bakanlığının KADES (Kadın Destek Uygulaması) mobil uygulaması hakkında bilgi verdi.

Vali Bilgin ve beraberindekiler ardından İstasyon Caddesi'nde kurulan KADES mobil uygulama standını ziyaret etti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün önemine değinen Bilgin, "Biz Türk milleti olarak savaş dönemlerde dahi kadın düşmanlarımıza el kaldırmamış bir toplumuz. Bu nedenle kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız." dedi.

Son dönemde kadına yönelik şiddet olaylarının arttığını gözlemlediklerini ifade eden Bilgin, insanların artık kendine gelmesi gerektiğini vurguladı.

-"Tüm kadınlar telefonlarına KADES uygulamasını indirsinler"

İçişleri Bakanlığının KADES mobil uygulamasının hayata geçirildiğini dile getiren Bilgin, "Bu uygulamayı tüm kadınlarımız telefonlarına indirsinler. Devletimiz bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapıyor. Biz devlet olarak en ufak bir şiddet konusu ile karşılaşmamak için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgin, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla 5 bin turuncu maske dağıttıklarını dile getirdi.

-Turuncu maske takarak saygı duruşu

Lüleburgaz ilçesinde de belediye çalışanları kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için turuncu maske takarak saygı duruşunda bulundu.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, belediyenin kadın personeli, belediye binası önünde toplandı.

Grup, turuncu maske takarak "kadına şiddete karşı sıfır tolerans" yazılı pankart açtı.



