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Aktüel Kırklareli Üniversitesinden sınav açıklaması:
Aktüel

Kırklareli Üniversitesinden sınav açıklaması:

"Sınavlarımızda öğrencilerin kamera veya mikrofon açması ile ilgili bir uygulamamız bulunmamaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-11-27 09:22:01 -
Kırklareli Üniversitesinden sınav açıklaması:

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesinden (KLÜ), vize sınavlarında öğrencilerin kamera veya mikrofon açmasıyla ilgili bir uygulamanın bulunmadığı bildirildi.

KLÜ'nün sosyal paylaşım sitelerinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitimin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Kasım-6 Aralık 2020 arasında gerçekleştirilecek vize sınavlarımızda öğrencilerin kamera veya mikrofon açması ile ilgili bir uygulamamız bulunmamaktadır. Üniversitemiz, öğrencilerimizin mahremiyetine saygı göstermektedir."

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