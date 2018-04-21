Kırışılığa neden olan 4 faktör

Çoğu insanın korkulu rüyası haline gelen kırışıklıklar, cildinize doğru bakmadığınız zaman erken yaşta da kendini gösterebilir.

KIRIŞIKLIĞA SEBEP OLAN FAKTÖRLER

YAŞLANMA

Yaş ilerledikçe cilt hücreleri daha yavaş bölünür ve cildin iç katmanı incelmeye başlar. "Dermis" olarak adlandırılan bu katman cildin sarkmasını, kırışmasını ve çizgiler oluşmasını engeller. Yaşlandıkça cilt nem tutma ve yağ üretme yeteneğini kaybeder, tüm bu nedenler de kırışıklık oluşumunu sağlar.

GÜNEŞ IŞINLARI

Güneş ışınları cildimize zarar verir ve bu zararda kırışıklıklara neden olur. Güneşten korunmak için yaz - kış güneş koruyucu etkili kremler kullanmak gerekiyor.

SİGARA İÇMEK

Kolajen, cildin yaşlanmasını önleyen, kırışıklık oluşmasını engelleyen, saçları ve tırnakları güçlendiren bir aminoasittir. Sigara tüketimi vücuttaki kolajen üretimini engeller, bu yüzden kırışıklık oluşumu fazlalaşır.

YÜZ KASI KASILMALARI

Kaşlarınızı çatarken oluşan kırışıklıklar, göz çevresindeki kırışıklıklar yüz çevresindeki kasların kasılmasıyla oluşan kırışıklıklardır. Gülmek, sinirlenmek, kaşları çatmak, gözleri kısarak bakmak bu kırışıklıkların belirginleşmesine sebep olur.

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