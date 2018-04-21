Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kırışılığa neden olan 4 faktör

Kırışıklık, sadece yaş ilerledikçe gerçekleşen bir cilt problemi değildir. Cildin maruz kaldığı bazı etkenler dolayısıyla cildiniz beklediğinizden de erken kırışabilir.

21 Nisan 2018 Cumartesi 17:57
Kırışılığa neden olan 4 faktör

Çoğu insanın korkulu rüyası haline gelen kırışıklıklar, cildinize doğru bakmadığınız zaman erken yaşta da kendini gösterebilir.

 

KIRIŞIKLIĞA SEBEP OLAN FAKTÖRLER

 

YAŞLANMA

Yaş ilerledikçe cilt hücreleri daha yavaş bölünür ve cildin iç katmanı incelmeye başlar. "Dermis" olarak adlandırılan bu katman cildin sarkmasını, kırışmasını ve çizgiler oluşmasını engeller. Yaşlandıkça cilt nem tutma ve yağ üretme yeteneğini kaybeder, tüm bu nedenler de kırışıklık oluşumunu sağlar.

 

GÜNEŞ IŞINLARI

Güneş ışınları cildimize zarar verir ve bu zararda kırışıklıklara neden olur. Güneşten korunmak için yaz - kış güneş koruyucu etkili kremler kullanmak gerekiyor.

 

SİGARA İÇMEK

Kolajen, cildin yaşlanmasını önleyen, kırışıklık oluşmasını engelleyen, saçları ve tırnakları güçlendiren bir aminoasittir. Sigara tüketimi vücuttaki kolajen üretimini engeller, bu yüzden kırışıklık oluşumu fazlalaşır.

 

YÜZ KASI KASILMALARI

Kaşlarınızı çatarken oluşan kırışıklıklar, göz çevresindeki kırışıklıklar yüz çevresindeki kasların kasılmasıyla oluşan kırışıklıklardır. Gülmek, sinirlenmek, kaşları çatmak, gözleri kısarak bakmak bu kırışıklıkların belirginleşmesine sebep olur.

 

(www.yasemin.com)

 

 

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 17:57
  1. kırışıklık
  2. yüz kırışıklıkları
  3. cilt sağlığı
  4. sağlık
  5. güneş ışınları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Duygular ağrıları tetikliyor
    1. Duygular ağrıları tetikliyor
    2. Alanyaspor Galatasaray maçı CANLI YAYIN
    3. Huzurun ve tatilin adresi: Kuşadası
    4. Her yıl 13-15 bin bebek kalp..
    5. Katil Esed kendi başkentini vurdu!
    6. Kırışılığa neden olan 4 faktör
    7. Time'dan kukla Suudi prense övgü,..
    8. Esenyurt'ta rehine krizi!
    9. Şimdi bahar temizliği zamanı
    10. Peşmergenin maaşını ABD ödüyor!
    11. Nikah memurundan şaşırtan hareket!..
    12. Çocuklarda bahar alerjisi ve etkileri
    13. Yürekleri dağlayan olay! Yalnız..
    14. Çinli turistler buraya akın ediyor
    15. Hakkari'de bir çuval dolusu Amerikan..
    16. Damattan nikahı iptal ettiren cevap!
    17. Kılıçdaroğlu'na soruldu.....
    18. Katil devlet İsrail aleyhine 3 dosya..
    19. Her diyeti yapmayın
    20. Orgenaral Akar, şehit çocukları ile..
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
    Karamollaoğlu'ndan flaş Albayrak çıkışı: Toy, ancak bu beklenirdi
    Karamollaoğlu'ndan flaş Albayrak çıkışı: Toy, ancak bu beklenirdi
    Komutanlıklar taşınıyor
    Komutanlıklar taşınıyor
    Final yapacaktı... "Mehmed Bir Cihan Fatihi" rezaletine ATV mi sahip çıkıyor?
    Final yapacaktı... "Mehmed Bir Cihan Fatihi" rezaletine ATV mi sahip çıkıyor?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
    Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!