Kırışıklık önleyici maske nasıl yapılır?

Kırışıklığın büyük ölçüde hızlanmasına sebep olan güneş ışığından mümkün olduğunca kaçının. Bilimsel çalışmalar göstermiştir ki güneş kırışıkların en büyük nedenidir.

Güneşin yoğun olduğu günlerde koruyucu faktörü yüksek kremler sürmek, şapka ve gözlük kullanmak hem cildinizi koruyacak hem de kırışıklık oluşumunu azaltacaktır.

Kırışıklık onarmak için yapılabilecek maske çeşitleri aşağıda yer almaktadır.

1.MASKE

1 yemek kaşığı süt ile 1 tatlı kaşığı balı iyice karıştırın. Temiz cildinize masaj yaparak yayın. 10 dakika bekledikten sonra bol suyla cildinizi durulayın. Bal cildin elastikiyetini artıracak ve cildi nemli tutacaktır.

Süt ise içerdiği laktik asit ise cildin derinliklerine nüfuz edecek ve gözeneklerin içinde bulunan artıkları temizlemiş olacaktır. Bu temizleme sayesinde doğal kollajen salınımı artacaktır.

2.MASKE

2 yemek kaşığı limon suyu ile 1 tatlı kaşığı esmer şekeri karıştırın. Hafifçe ovalayarak cildinize yedirin. İşlemi yaparken göz çevresine gelmemesine dikkat edin. 10 dakika beklettikten sonra yıkayın ve kurulayın.

Daha sonra cildinize uygun nemlendiriciyi kullanın. Bu maskede kullanılan esmer şeker cildin onarılmasını ve temizlenmesini sağlayacaktır. Limon suyu da sitrik asit ve C vitamini içerdiğinden kollajen üretimini arttıracak ve zamanla cildin kırışmasında bariz bir azalma sağlayacaktır.

3.MASKE

Bir yumurta akı maskesi uygulayın. Özellikle kısa sürelerde cildin gergin görünmesini istiyorsanız geçici bir düzeltme sağlayan bu maskeyi makyaj öncesi kullanmak cildin diri ve genç görünmesinde çok etkili olacaktır.

Bunun için 1 yumurta akını iyice çırpın. Yüzünüze iyice sürün 20 dakika bekletin. Soğuk su ile durulayın. Yumurta akı cildi büzücü etkileri nedeniyle cilde gergin ve sıkı bir görüntü verecektir.

4.MASKE

2 çay kaşığı sızma zeytinyağı ve birkaç damla havuç yağı ile bir yağ maskesi yapın. Yapabildiğiniz kadar yukarıya doğru masaj yaparak cildinize uygulayın. Daha sonra ılık suyla yıkayın.

5.MASKE

1 paket yaş mayayı ,1 limon suyu ve 2 yemek kaşığı suyla iyice ezin. Krem haline gelmiş bu karışımı göz çevresi dahil tüm cildinize yedirin. 20-25 dakika bekledikten sonra bol suyla yıkayın.

Yaş maya içerdiği vitaminler sebebiyle ciltte hücre yenilenmesini sağlamaktadır. Ayda 1 kere bu maskeyi kullanmak büyük ölçüde fayda sağlayacaktır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.