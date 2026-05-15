Kırım Tatar Sürgününün 82. Yılı Ankara’da Anılacak

1944 yılında Sovyet lideri Joseph Stalin’in emriyle ana yurtlarından koparılarak sürgüne gönderilen yüz binlerce Kırım Tatarları, yaşadıkları büyük acının 82. yıl dönümünde Ankara’da düzenlenecek anlamlı programlarla anılacak.

Kırım Tatar halkının hafızasında derin izler bırakan ve tarihe kara bir leke olarak geçen sürgünün yıl dönümü dolayısıyla “Dua ve Anma” ile “Kalbinde Ateş Yak” programları, 17 Mayıs 2026 Pazar günü Ankara’da gerçekleştirilecek.

Anma etkinlikleri, saat 19.00’da Dr. Ahmed İhsan Kırımlı Sosyal Tesisi’nde düzenlenecek. Programa, Kırım Tatar diasporasının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.

Etkinlik kapsamında sürgünde hayatını kaybeden Kırım Tatarları için dualar okunacak, sürgünün tanıkları ve araştırmacılar tarafından yaşanan insanlık dramına ilişkin konuşmalar yapılacak. “Kalbinde Ateş Yak” programıyla da sürgünün acısının hafızalarda canlı tutulması ve genç nesillere aktarılması amaçlanıyor.

18 Mayıs 1944’te başlayan sürgünde, yüz binlerce Kırım Tatarı birkaç saat içinde evlerinden çıkarılarak hayvan vagonlarına doldurulmuş, binlercesi yollarda ve sürgün bölgelerinde hayatını kaybetmişti. Aradan geçen 82 yıla rağmen Kırım Tatar halkı, yaşadıkları acıyı unutmadan kimliklerini ve kültürel hafızalarını yaşatmaya devam ediyor. Düzenlenecek anma programı, sadece geçmişte yaşanan acıları hatırlatmakla kalmayacak; aynı zamanda adalet, hafıza ve insan hakları mücadelesine dikkat çeken güçlü bir mesaj niteliği taşıyacak.