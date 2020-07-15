Kırım medyasından dikkat çeken iddia: Ermenilerin saldırısı, Ayasofya kararına karşı Rus misillemesi mi?

Ayasofya'nın Danıştay kararıyla camiye çevrilerek 86 yıllık esaretten kurtulmasının ardından İslam coğrafyaları büyük sevinç duyarken, özellikle Batı ve Türk-İslam düşmanları adeta çılgına döndü. Türkiye'nin bu haklı kararına karşı çıkarak ülkemizin iç meselesine karışmak isteyen devletler laftan öte geçemeyecek tavırlar sergilerken, Kırım medyası, Rusya'nın Ermenistan'ı sahaya sürerek Azerbaycan'a saldırdığını ve bu saldırının sebebinin altında Ayasofya kararının yattığını ileri sürdü.

Dikkat çeken bu yazıyı ise "Ermenilerin saldırısı ne anlama geliyor: Türkiye'nin Ayasofya kararına karşı Rus misillemesi mi?" başlığıyla Kırım Haber Ajansı'ndan Ömer Cihad Kaya kaleme aldı.

İşte Kaya'nın o yazısı:

"Türkiye Cumhuriyeti, iç politikada yapmış olduğu hamlelerle uluslararası arenada ses getirmeye devam ediyor. 10 Temmuz 2020’de Danıştay’ın 1934 yılındaki Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek Ayasofya’ya yeniden cami hüviyeti kazandırması, UNESCO’dan ABD’ye, Yunanistan’dan Rusya’ya pek çok çevreden tepki aldı. Özellikle, dış politikada Türkiye’nin her hamlesine karşı zıt mevzide yer alan Rusya’nın Ayasofya tavrı kimseyi şaşırtmadı. Nitekim, Türkiye’nin bu kararı almasından sadece iki gün sonra Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzilerine saldırması, akıllara hamisi Rusya’nın Ayasofya misillemesi olabilir mi sorusunu getirdi.

Saldırıyı kışkırtan odak Kremlin mi?

Rusya Federasyonu, dünyanın tüm istikrarsız coğrafyalarında (Suriye, Libya, Kırım, Donbas, Dağlık Karabağ, vb.) savaşı körükleyerek çatışmadan nemalanma siyaseti yürütüyor. Bunu konuya en bariz örnek, şüphesiz 2014 yılında işgal ettiği Kırım’da Wagner isimli paralı asker şirketi üzerinden örtülü operasyonlar yürüterek, dış politikada elini güçlendirmesi gösterilebilir. Kremlin, aynı paralı askerleri, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta, dünya ülkelerinin güç çatışmasına sahne olan Suriye’de ve son olarak da Libya’da kullanmakta. Bunlara paralel olarak, Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ’da da meşru ve gayrimeşru yollarla bölgesel istikrarı tehdit ederek çatışmaları alevlendiren Rusya’nın, Ermenistan’ın 12 Temmuz’daki saldırısında da parmağı olduğunu beklemek güç olmaz. Konuyla ilgili, sosyal medyada pek çok kullanıcı, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırmasını, Türkiye’nin Ayasofya tutumuna karşı bir misilleme olarak değerlendirdi.

Öte yandan, Ayasofya konusunu sadece “Türkiye’nin iç meselesi” olarak değerlendiren Kremlin’in, işgal ettiği Kırım ile Suriye, Libya ve dünyanın değişik çatışma alanlarında ülkelerin iç meselelerine müdahil olması ve savaşı körüklemesi, dünya ülkelerinin gözünden kaçmadı ve Moskova’nın ikircikli siyasetini gözler önüne serdi.

Rusya’da Türkiye nefretini ortaya çıkaran eylemler!

Türkiye, 10 Temmuz 2020’de tarihi bir karar alarak, Ayasofya’nın yeniden cami olarak kullanıma açılmasıyla ilgili karar aldı. Dış dünyada Türkiye’nin bu kararı bir dizi tepkiye neden oldu. Rusya resmi kanattan her ne kadar “Türkiye’nin iç meselesidir” yorumunu yapsa da Rus Ortodoks Kilisesi tarafından 12 Temmuz 2020’de yapılan açıklamada, “Karar büyük ayrışmalara yol açabilir.” şeklinde bir yaklaşım sergilendi. Hemen arkasında da Rusya’daki radikal komünistler “Türkiye’ye seyahat etmeyin!” çağrısı yaparak Türkiye’ye duyulan nefreti gözler önüne serdi. Putin ise şimdilik bu karara sessiz kalmış gözüküyor.

Bu olayların hemen ardından Ermenistan’dan, Türkiye’nin tarihi Ayasofya kararına karşı tepki içeren bir takım açıklamalar yapıldı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dün yaptığı açıklamada, konuyla ilgili “Derin endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ermenilerin saldırılarına Azerbaycan ordusu misliyle karşılık verdi

Bu açıklamadan saatler sonra, Dağlık Karabağ’ı işgal eden Ermenistan’dan Azerbaycan’ın Tovuz şehrindeki Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin pozisyonlarına yönelik saldırı gerçekleştirildi. Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışı sonrasında Azerbaycan, 1’i üsteğmen olmak üzere 4 askerin şehit olduğunu ve 4 askerin de yaralandığını açıkladı. Ermenistan’ın kışkırtıcı saldırısına karşı Azerbaycan ordusundan misliyle karşılık verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, ateşkesi ihlal eden Ermenistan’a karşı harekete geçtiğini ve Ermenilere ait müstahkem mevkilerin yok edildiğini bildirdi.

Çatışmayı körükleyen Rusya’dan alışılmış tepki: “İtidale davet ediyoruz”

Olaylara karşı sessizliğini koruyan Kremlin, 13 Temmuz 2020 tarihinde bilindik bir tavır ortaya koyarak, “tarafları itidale davet ediyoruz” dedi. Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı işgalini destekleyen ve dünyanın pek çok çatışma noktasında olduğu gibi burada da savaşı körükleyen Rusya’nın, Ermenistan’ın tehditkar saldırılarına karşı da bu tavrını değiştirmedi."