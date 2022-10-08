  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kırım Köprüsü'nde patlama! Putin harekete geçti
Dünya

Kırım Köprüsü'nde patlama! Putin harekete geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlamanın ardından Kerç Boğazı'nda önlemlerin arttırılmasına yönelik kararname imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 21:26:00 -
Kırım Köprüsü'nde patlama! Putin harekete geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlamanın ardından Kerç Boğazı'nda önlemlerin arttırılmasına yönelik kararname imzaladı.

Rusya toprakları ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde sabah saatlerinde yaşanan patlamanın ardından Rusya'dan önlemleri arttırmaya yönelik ilk resmi adım geldi.

Putin harekete geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'nün üstünden geçtiği Kerç Boğazı'nda önlemlerin arttırılmasına dair kararname imzalarken, Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı’ndan geçen ulaşım geçişini, Rusya Federasyonu ile Kırım Yarımadası arasındaki elektrik şebekesi köprüsünü ve Krasnodar bölgesi ve Kırım Yarımadası arasındaki doğalgaz boru hattını korumaya yönelik önlemler arttırılmasına yönelik kararname imzaladı" denildi.

Diğer yandan Putin'in imzaladığı kararname doğrultusunda Kerç Boğazı'ndaki önlemlerin arttırılması organizasyonunun Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından gerçekleştirileceği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23