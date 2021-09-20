Kırıklarda yüzde 50 artış var! Yaşlılarımızı Kovid’den koruduk ama düşme ve kırıktan koruyamadık!

Kovid riskini büyük ölçüde atlatan yaşlıların şimdi de uzun süre evde kalmaya bağlı kırıklarla başı dertte. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, normalde kış aylarında artan kırık vakalarını, acillerde tüm yaz boyunca gördüklerini söyledi ve gelen hastaların daha çok 65 yaş üzeri yaşlı grup olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. İkizceli, “Yaşlılarda kırığa bağlı acil başvurularında yaz boyunca yüzde 50 artış yaşandı. Pandemi döneminde evde hareketsiz kaldıkları için, kemik erimesi daha da ilerlemiş. Bu da hafif bir düşmede bile kırıklara yol açıyor” dedi.