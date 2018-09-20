THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Kırıkkale'de veli kavgasını ayıran öğretmen sopa darbesiyle yaralandı

Şehit Ramazan Bekar İlkokulu'nda iki kadın velinin kavgasını ayırmak için araya giren kadın öğretmen sopayla vurulması sonucu yaralandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 18:27
Kırıkkale'de veli kavgasını ayıran öğretmen sopa darbesiyle yaralandı

Olay, bugün öğle saatlerinde Kırıkkale Bahçelievler Mahallesi Şehit Ramazan Bekar İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Dün iki kadın veli arasındaki tartışma, bugün okul bahçesinde karşılaştıklarında tekrar başladı. Velilerden biri tartışma sırasında diğer velinin üzerine sopa ile saldırarak vurmaya başladı. Bu arada okulun bahçesinde bulunan Şehit Ramazan Bekar İlkokulu nöbetçi sınıf öğretmeni G.G., kavgayı ayırmak isterken yüzüne gelen sopa ile yaralandı.

Olay, yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri öğretmene ilk müdahaleyi okul bahçesinde yaptı. Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen öğretmen G.G.nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 18:27
  1. Kırıkkale
  2. kavga

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan liginde bir ilk! Dev maça Fin hakem Gestranius
    1. Yunanistan liginde bir ilk! Dev maça..
    2. İstanbul'da Azeri ortaklar..
    3. Dolar değer kaybetme sürecinde
    4. Antalya'da bankada büyük vurgun! 15..
    5. Kahramanmaraş'ta av tüfekli şaka..
    6. Antalya'da yaşlı adam indiği otobüsün..
    7. Kırıkkale'de veli kavgasını ayıran..
    8. Kozalak toplarken elektrik akımına..
    9. http://www.milliyet.com.tr/af-orgutu-s..
    10. İndiği otobüsün altında kalarak ağır..
    11. Beklenen Marmara Depremi'nin büyüklüğü..
    12. İran'dan Amerika çıkışı! Alaya alıyorlar
    13. Eskişehir'de 90 bin TL'yi yatıracaktı,..
    14. BİM aktüel indirim fırsat ürünleri..
    15. UEFA'dan flaş karar! Galatasaray...
    16. UEFA'dan flaş karar! Galatasaray'ı..
    17. Kayseri'de DEAŞ operasyonu! 2 tutuklama
    18. Uluslararası Af Örgütü: Sisi, Mısır'ı..
    19. Arkadaşını av tüfeğiyle korkutmak..
    20. Bahçeli'den 'İş Bankası' çıkışı!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü