  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırıkkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 09:49:44 -
Kırıkkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesindeki Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet B. idaresindeki 06 ARR 78 plakalı otomobil ile Erkal H.’nin kullandığı 71 BH 199 plakalı otomobilin çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü ile yolcu Gülcan B. yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı