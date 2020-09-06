Kırıkkale'de TIR devrildi: 1 yaralı
Kırıkkale’de kontrolden çıkan TIR’ın yan yatması sonucu sürücü Atilla B. yaralandı.
Kırıkkale – Kayseri karayolunun 32’nci kilometresinde, Atilla B.’nin idaresindeki 35 AHY 400 plakalı TIR kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR’ın dorsesi yan yatarak devrildi.
İhbar üzerine kazanın yaşandığı bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza sırasında TIR’ın sürücüsü Atilla B.’nin yaralandığı belirlendi. Atilla B. ambulans ile Yüksek İhtisas Hastenesi’ne sevk edildi.
Doktorların müdahale ettiği sürücü Atilla B.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TIR’ı yan yatması sonucu bir süre tek şeritten akan trafik, aracın kaldırılması sonrası normale döndü.
Yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.