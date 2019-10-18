Kırıkkale'de şüpheli ölüm!
Bir kişi parkta göğsünden vurulmuş halde bulundu.18 Ekim 2019 Cuma 10:21
Kırıkkale'de bir kişi parkta göğsünden vurulmuş halde bulundu.
Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan geçenler Sirkeci Parkı'nda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlıkekibi, göğsünden tabancayla vurulduğu anlaşılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Sertan C'ye (35) ait olduğu tespit edilen ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olay yerinde sinir krizi geçiren Sertan C'nin yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.
Olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor.
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