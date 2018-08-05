Kırıkkale’de su anlaşmazlığında silahlar konuştu: 6 kişi yaralandı

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Keçili köyü Kırgı mevkisinde iki aile arasında su anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavga çıktı. Olayda Hamza Arınık (21) ve Mehmet Arınık (24) tabancayla, İhsan Doluca (61), Yusuf Doluca (36) ve Kerem Karaca (61) av tüfeğiyle, Ali Faruk Aktürk (21) ise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İki aile arasında husumet bulunduğu öğrenildi.