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Gündem Kırıkkale'de silahlar patladı
Gündem

Kırıkkale'de silahlar patladı

Kırıkkale'de akrabalar birbirine girdi. Cadde ortasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 07:30:00 - 2021-07-18 07:33:12
Kırıkkale'de silahlar patladı

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'de Tepebaşı Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları belirtilen D.E., E.B., E.E. ve N.E. cadde ortasında tartışma yaşadı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda, E.E. ile N.E. cadde ortasında tabancayla yaralandı. 2 şüpheli şahıs ise lüks bir ciple olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve bekçi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan E.E. ile N.E. (27), ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, alanda yaptığı araştırmada 15 adet boş kovan tespit etti.

Polis ekipler, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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