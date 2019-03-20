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Kırıkkale’de sanayiciye nefes aldıracak proje

31 Mart yerel seçimler kapsamında sanayi sitesinde çalışmalarını sürdüren Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, sanayi esnafına nefes aldıracak projelerinden bahsetti.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:31
Kırıkkale’de sanayiciye nefes aldıracak proje

31 Mart yerel seçimler kapsamında sanayi sitesinde çalışmalarını sürdüren Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, sanayi esnafına nefes aldıracak projelerinden bahsetti.


Bin 500 sanayi esnafın bulunduğu eski sanayi sitesinde çalışmalarını sürdüren Başkan Saygılı ile Başkan Dağdelen, esnafların istek ve taleplerini dinledi. Teker teker esnaflarla bir araya gelen Başkan Saygılı, sanayi esnafına nefes aldıracak projelerinden bahsetti.


Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’dan memnun olduklarını ve destekleyeceklerini ifade eden sanayi esnafı Satılmış Kara, “AK Parti’ye Tayyip Başkanımıza oyumuzu vereceğiz. Bu zamana kadar hep Tayyip beye verdik. Bundan sonrada inşallah AK Parti’den başka bir yere vermeyi düşünmüyoruz” dedi.


75 yaşındaki Muhittin Özkan ise, “Seçimi inşallah kazanır Mehmet bey. Oldu olalı biz Tayyip’çiyiz. Tozdan toraktan geçilmiyordu. Şimdi güzel taşlar döşendi evlerin önü. Memnunuz, inşallah kazanır” diye konuştu.


Esnafların elini sıkıp, hayırlı işler dilediklerini kaydeden Başkan Saygılı, “Gösterdikleri ilgiden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabi sıkıntılarını problemlerini de dinliyoruz. Rabbim inşallah hep beraber bütün sıkıntıların üstesinden gelmeyi nasip eder. Bize destek veren esnaf kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Yeni yapılacak olan sanayi sitesi ile esnaflarında büyüyeceğini belirten AK parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Bu firmalarımızın tamamı Kırıkkalelilerimizin en önemli can damarlarından bir tanesi. İnşallah gelişen Kırıkkale için yeni yapılacak sanayi sitesi içerisinde de taşınacağımız sanayi sitesinde de daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Kırıkkale’de sanayi kardeşlerimizin bize göstermiş oldukları sıcaklıktan, samimiyetten, büyük destekten dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bunlara ancak çok güzel hizmet edilir. Allah razı olsun onlardan” ifadelerini kullandı.


Türk milleti olarak geçmişten bugüne kadar düşmanlarla uğraştıklarını ifade eden sanayi esnafı, “Hani bir laf var tencerenin kulpu. Herkes bu kulptan tuttuktan sonra bu tencere ayağa kalkacak. Etrafımız düşman dolu. Türk milleti olarak geçmişten bugüne kadar hep düşmanlarla uğraştık. Biz memleketimiz içerisinde bir olacağız, Reis’in dediği gibi iri olacağız diri olacağız. Temennimiz bu yönde” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:31
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