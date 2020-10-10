  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlenmeyle ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Aktüel

Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlenmeyle ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-10 17:22:07 -
Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlenmeyle ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, hastanedeki tedavileri tamamlanan şüpheliler S.Ü. ve Özcan Ö. ifadeleri alınmak üzere, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

Kent merkezinde 7-8 Ekim tarihlerinde 8 kişi, zehirlenme şikayetiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvurmuş, 7'si yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.U, dün çıkarıldığı mahkemece "olası kastla adam öldürme" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından tutuklanmıştı.

Şüphelilerden Özcan Ö'nün çeşitli suçlardan 59 kaydının bulunduğu ve yaşamını yitiren M.Ö'nün de oğlu olduğu öğrenilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri de şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yaptığı aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içki, alkol yapımında kullanılan aroma, etil alkol, kaçak içki ve çeşitli markalarda cinsel ürün ele geçirmişti.

Öte yandan, Ö.Ö'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan, skandalı duyurdu: 'İnsanı yardım' adı altında...
Dünya

Azerbaycan, skandalı duyurdu: 'İnsanı yardım' adı altında...

Azerbaycan, Ermenistan’a insani yardım teslimatları adı altında sivil uçaklarla silah getirildiğini belirtti.

'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!
Dünya

'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!

Rusya'nın Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı yapması sonrası Moskova'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken, Erme..
Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!
Gündem

Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!

Bir yandan fakirin yardımını kesen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin diğer yandan aralarında "Gerilla annesini oynamak isterim" şe..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay