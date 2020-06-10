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Aktüel

Kırıkkale'de otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:53:08 -
Kırıkkale'de otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru köpek kurtarıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenidoğan Mahallesi 614. Sokak'ta, park halindeki 71 AY 555 plakalı otomobilin motor kısmından köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu aracın sahibine ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan köpeğin Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldüğü öğrenildi.



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