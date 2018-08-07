Kırıkkale'de otomobil refüje çarptı: 3 kişi yaralandı
Refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.07 Ağustos 2018 Salı 09:46
Sürücüsü belirlenemeyen 38 ZT 306 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta kavşağında refüje çarparak devrildi.
Otomobil yaklaşık 150 metre savrulduktan sonra yol kenarında durabildi.
Kazada, araçta bulunan Gökçe İnci Özlük (17), Ersin Ateşoğlu (29) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Otomobilin refüje çarparak takla atması ve metrelerce savrulması, kazanın ardından vatandaşların toplanması MOBESE kamerasınca kaydedildi.
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