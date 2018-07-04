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Kırıkkale'de 'Millet Kıraathanesi' açıldı

Kırıkkale Belediyesi tarafından açılan, içinde kütüphane ile dinlenme alanlarının olduğu Millet Kıraathanesi'ne kitap okumaya gelenlere ücretsiz ikramda bulunuluyor.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:21
Kırıkkale'de 'Millet Kıraathanesi' açıldı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Hüseyin Kahya Parkı'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, mutlu ve memnun olduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm Türkiye'ye yayılacak millet kıraathanesini Kırıkkale'de de açtık." dedi.

Bunu mahallelere de yayarak devam ettireceklerini ifade eden Saygılı, "Burada vatandaşlarımızın rahat bir şekilde sohbet edeceği, kitap okuyacağı güzel bir mekan oldu. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey. Kültürümüzde olan bir şeyi de hep birlikte devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada bütün hizmetler ücretsizdir. Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

'YAPILAN BU HİZMETTEN GURUR DUYUYORUZ'

73 yaşındaki emekli Halil İbrahim Erciyas da "Kırıkkale için çok güzel bir hizmet oldu. Çok memnun olduk. Burada isteyen kitabını okur, isteyen gazetesini okur. Yapılan bu hizmetten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Saygılı ve beraberindeki vatandaşlar, kurdele keserek kıraathanenin açılışını gerçekleştirdi.

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:21
  1. Kırıkkale
  2. Millet Kıraathanesi

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