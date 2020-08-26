  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırıkkale'de Mahalle Denetim Ekipleri'nden "çat kapı" Kovid-19 denetimi
Aktüel

Kırıkkale'de Mahalle Denetim Ekipleri'nden "çat kapı" Kovid-19 denetimi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 17:24:31 -
Kırıkkale'de Mahalle Denetim Ekipleri'nden "çat kapı" Kovid-19 denetimi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de oluşturulan "Mahalle Denetim Ekipleri", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde izole edilen vatandaşları kontrol ediyor.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen "İzolasyon Tedbirleri" genelgesi kapsamında Kırıkkale Valiliğince, İl Salgın Denetim Merkezi bünyesinde 334 kişiden oluşan "Mahalle Denetim Ekipleri" kuruldu.

Ekipler, mahalle mahalle gezerek Kovid-19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle evde izolasyona alınan vatandaşların evde olup olmadıklarını "çat kapı" yaparak kontrol ediyor.

Vatandaşları karantina süresi boyunca evden dışarı çıkmamaları için uyaran ve bir ihtiyaçları olup olmadığını soran ekipler, herhangi bir rahatsızlıkları veya ihtiyaçları olması durumunda da 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım isteyebileceklerini belirtiyor.

Denetim ekipleri, kent merkezindeki 32 mahallede 15 saha koordinatörü nezaretinde çalışmalarını yürütüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor
Ekonomi

Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, dolar alacaklara tavsiyelerde bulunarak Mart 2021 için kritik bir müjde haberi verdi.
Koçtaş
Yaşam

Koçtaş

Koçtaş kimin? Koçtaş’tan nasıl alışveriş yapılır? Koçtaş’ta ne satılıyor?
İsrail Lübnan köylerini bombaladı
Dünya

İsrail Lübnan köylerini bombaladı

İsrail askerlerine ait bir kontrol noktasına Lübnan tarafından ateş açıldığı iddia edildi. Katil devlet İsrail de misilleme amaçlı olarak Lü..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı