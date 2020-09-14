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Aktüel Kırıkkale'de Kovid-19 testi pozitif çıkan mevsimlik işçiler yurtlarda karantinaya alınacak
Aktüel

Kırıkkale'de Kovid-19 testi pozitif çıkan mevsimlik işçiler yurtlarda karantinaya alınacak

Yeniakit Publisher
2020-09-14 21:30:52 -
Kırıkkale'de Kovid-19 testi pozitif çıkan mevsimlik işçiler yurtlarda karantinaya alınacak

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina sürecine ilişkin yeni tedbirler alındığı bildirildi.

İzolasyon için hizmet verecek yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyeceği ve 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek güvenlik önlemlerinin mülki idare amirinin gözetiminde yeteri kadar güvenlik veya kolluk personeli ile sağlanacağı aktarılan açıklamada, "Hakkında evde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler, Valiliklerce kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedelinin Valilikçe karşılanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacaktır. Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanacaktır. İzolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli görevlendirilecektir."


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